Во Владимире стартует фестиваль "Джазовая провинция"

СЕГОДНЯ 13:27 2018-11-01T13:28:27+03:00

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В этом году XXIII Международный музыкальный фестиваль «Джазовая провинция» изменила формат проведения концертов! В этом году зрителям будет представлена вся ретроспектива джаза более чем за 100-летнюю историю его создания, от современных находок до классики начала XX века.

- В нашем фестивале мы стараемся представить весь срез джаза сегодняшнего дня, он будет очень разный. И это яркие представители своих школ — музыканты из Нового Орлеана, Испании, Германии, Бельгии, Гонконга, Люксембурга, Норвегии, Франции… Музыка со всех частей света… Разная, но одинаково прекрасная! И много музыкантов, которые будут впервые. Но они все для нас по-своему интересны, - подчеркивает Леонид Винцкевич, арт-директор фестиваля.

2 ноября в 18.30 в филармонии выступят: группа "Dock in Absolute Trio" (Люксембург),Винцкевич & Kershaw трио, полуфиналистка шоу "Голос-5" Ксения Коробкова (Россия-Англия), квартет South quartet (Германия).

Цена билетов -1000, 1300 рублей.