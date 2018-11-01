2018-11-01T13:14:50+03:00
Общество

Артисты из Владимирской области завоевали награды на конкурсе искусств "Золотая легенда"

Конкурс проходил с 26 по 28 октября в Суздале
Алексей СУХОВ
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В Суздале завершился Х Международный конкурс-фестиваль музыкально-художественного творчества "Золотая легенда". Артисты из Владимирской области вернулись с наградами.

Гран-при в возрастной группе 11-12 лет в номинации «Эстрадный вокал» и бесплатную поездку на Международный конкурс-фестиваль «Открытые страницы. Ялта» завоевала Чащина Алина (Ковров).

Диплом лауреата II степени в возрастной группе смешанная группа 8-15 лет в номинации «Народно-стилизованный танец» и специальный приз в номинации «За волю к победе» завоевала танцевальная студия «Горошина» (Владимир).

Специальный приз в номинации «Самый юный участник» завоевала Михайлова Дарья, танцевальная студия «Горошина».

Специальный приз в номинации «Лучший балетмейстер» завоевала Коршунова Яна Ихтияровна (Владимир).

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