Во владимирском экспоцентре пройдет выставка "Краски осени"

СЕГОДНЯ 13:06 2018-11-01T13:06:05+03:00

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IV межрегиональная выставка-ярмарка «Краски осени» пройдет в экспоцентре. Экспозиция включает четыре раздела: сувениры и подарки, товары для женщин, продукты питания и услуги.

Выставка-ярмарка ежегодно радует составом участников – это более 110 производителей из 21 региона России и Республики Беларусь. Они представят широкий ассортимент украшений и сувениров, ювелирных изделий, подарочных наборов, косметики, изделий из меха, красивой одежды, товаров для дома, а также продуктов питания, в том числе: мясных и рыбных деликатесов, кондитерских изделий, меда, напитков высокого качества.

Производители не только покажут свой товар и расскажут о нем покупателям, но и дадут советы по использованию, помогут определиться с выбором.

Организаторы мероприятия подарят посетителям и гостям выставки зрелищные, уникальные и творческие мастер-классы, шоу причесок.