2018-11-01T12:57:25+03:00
Общество

Владимирская детская школа искусств №2 вошла в число лучших по России

30 октября состоялось торжественная церемония награждения победителей
Алексей СУХОВ
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В Московском музыкальном театре «Геликон-опера» наградили победителей Общероссийского конкурса «50 лучших детских школ искусств». В их числе - ДШИ №2 имени Прокофьева. Всего в конкурсе участвовало 98 образовательных учреждений из 64 регионов страны.

Детская школа искусств №2 была основана в 1967 году. Сейчас творческое образование в ней получают более 1000 учащихся. Успешно работают фортепианное, народное, хоровое, теоретическое, эстрадно-джазовое отделения, а также отделения струнно-смычковых, духовых инструментов, музыкального фольклора, общего фортепиано, раннего эстетического развития, секция «Синтезатор», создается новое отделение «Искусство театра».

Продолжают творческие поиски образцовые коллективы: Оркестр русских народных инструментов, Духовой оркестр, Концертный хор старших классов и хор русской народной песни «Муравушка», вокальный проект «Ветер перемен», Концертный хор младших классов. Создаются новые ансамбли - «Вдохновение», «Кампанелли», «Алые паруса», «Виолинки» и «Созвучие».

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