2018-11-01T12:47:12+03:00
Общество

Деревья в парке "Дружба" нарядят в костюмы мультяшных персонажей

А придумают костюмы жители Владимира
Алексей СУХОВ
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фото с официального сайта парка "Дружба"фото с официального сайта парка "Дружба"
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Парк «Дружба» приглашает владимирцев принять участие в конкурсе «Одень дерево – герои Союзмультфильма».

Центральную аллею в парке уже утепляли в 2016 году. Яркие деревья в вязаных изделиях радовали посетителей до самой весны. В этот раз деревьям придадут образы любимых героев Союзмультфильма.

Украшения можно делать из любого вида ткани, пряжи и нитей, войлока, использовать готовые вязаные фрагменты одежды, украшать бахромой, колокольчиками, цветными лентами, бубенцами, пуговицами и другими материалами. Изделие должно быть размещено на дереве в 0,5 метра от низа, в высоту размер не ограничивается, но не менее 1,5 метра.

Вещь должна свободно надеваться и сниматься, чтобы не повредить деревья, а также быть износостойкой в зимних условиях.Основное условие конкурса - узнаваемость персонажа.

С 1 ноября по 13 декабря - регистрация участников, подготовка и украшение деревьев. А 15 декабря - подведение итогов, награждение победителей.

Заявки принимаются в администрации парка по телефону 54-16-93.

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