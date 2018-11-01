2018-11-01T12:38:26+03:00
Происшествия

На Оке задержали двух браконьеров

За ловлю рыбы их могут лишить свободы на 2 года
Валерия Рудометова
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В Меленковском районе на Оке сотрудники транспортной полиции задержали двух местных жителей: 68-летний и 57-летний рыбаки применяли орудия лова – «паук» и «острога». Причиненный ущерб составил 6500 рублей. Запрещенные виды орудия лова были изъяты, сообщили сотрудники ЛО МВД России на транспорте.

В отношении рыбаков возбудили уголовные дела за незаконную добычу водных ресурсов. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, - лишение свободы до двух лет.

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