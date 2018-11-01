2018-11-01T12:32:24+03:00
Происшествия

Во Владимире мужчина по неосторожности убил пьяную сожительницу

Он устал от постоянно пьянства женщины
Артём Черепанов
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Следственный комитет по Владимирской области возбудил уголовное дело в отношении 47-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве сожительницы. Трагедия произошла 28 октября в квартире дома на улице Фатьянова. Уже несколько лет выпивавшая сожительница в очередной раз пришла домой пьяной, на замечания реагировала неадекватно. На эмоциях мужчина несколько раз ударил женщину. Хрипя, она пролежала на кухне целый день. Вечером следующего дня сожитель пришел проверить женщину, но было уже поздно. Экспертиза показала, что смерть наступила от черепно-мозговой травмы.

Следствие сообщает, что мужчина прожил с женщиной в гражданском браке почти четверть века. Старший сын пары живет самостоятельно. Пять лет назад в семье появился еще один ребенок. Его воспитанием в основном занимается бабушка и отец. В последнее время мать мальчика приходила домой пьяной, гражданский муж подозревал ее в измене.

Подозреваемый находится под стражей, 5-летнего ребенка передали под опеку бабушки.

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