Муромлянин может сесть на 3 года за пост во ВКонтакте

СЕГОДНЯ 11:53 2018-11-01T12:20:16+03:00

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Еще в августе специалисты регионального ФСБ выяснили, что 32-летний житель Мурома разместил на своей страничке в социальной сети ВКонтакте пост, побуждающий к насилию лиц другой национальности. Тогда же и было возбуждено уголовное дело по статье ч. 2 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности)

Сейчас же дело было передано в Муромский городской суд и находится в стадии назначения.