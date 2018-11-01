88-летнего жителя Гороховца обвиняют в побоях, угрозах убийством и угоне машины
Уголовное дело направлено в суд
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Гороховецкий районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении 88-летнего местного жителя. По данным следствия, пожилой мужчина в конце августа поссорился с 73-летним знакомым, схватил ветку и стукнул обидчика черенком по руке. У потерпевшего - перелом кости кисти со смещением. Потом 88-летний дед схватился за нож и и принялся сыпать угрозы убийством.
Кроме угрозы убийством и причинения вреда здоровью средней тяжести, 88-летнему жителю Гороховца также вменяют угон машины без цели хищения. Пожилому мужчине грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.