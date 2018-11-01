Губернатор Владимирской области встретился с итальянскими инвесторами
31 октября губернатор Владимирской области Владимир Сипягин вместе с советником по экономике Алексеем Пальчиковым провели встречу с руководителями итальянских компаний, работающих во Владимирской области.
Во встрече приняли участие директор департамента международной деятельности компании Marcegaglia Андреа Марко Кости, гендиректора фирмы "Марчегалия Ру" Филиппо Ли Готти, главы фабрики "Ферреро Руссия" Мауро Падовани, финдиректора "Ферреро Руссия" Киры Мироновой и генлиректора компании "Зоппас Индастриз Руссия" Марко Редегьери.
Подробности встречи с итальянскими инвесторами пресс-служба администрации Владимирской области не сообщает.