Администрация Владимирской области проследит за соблюдением трудовых прав людей предпенсионного возраста

СЕГОДНЯ 10:25 2018-11-01T10:26:27+03:00

Этим займется совет по легализации трудовых отношений и ликвидации задолженности по зарплате

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Областной совет по легализации трудовых отношений и ликвидации задолженности по заработной плате займется контролем за соблюдением прав людей предпенсионного возраста. Соответствующее изменение в законодательство утвердил губернатор региона Владимир Сипягин.

Напомним, Совет является коллегиальным органом при администрации области и создан в целях соблюдения трудовых прав граждан в части легализации работодателями трудовых отношений, своевременной и в полном размере выплаты заработной платы в хозяйствующих субъектах Владимирской области.