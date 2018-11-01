Администрация Владимирской области проследит за соблюдением трудовых прав людей предпенсионного возраста
Этим займется совет по легализации трудовых отношений и ликвидации задолженности по зарплате
Изменить размер текста:
Областной совет по легализации трудовых отношений и ликвидации задолженности по заработной плате займется контролем за соблюдением прав людей предпенсионного возраста. Соответствующее изменение в законодательство утвердил губернатор региона Владимир Сипягин.
Напомним, Совет является коллегиальным органом при администрации области и создан в целях соблюдения трудовых прав граждан в части легализации работодателями трудовых отношений, своевременной и в полном размере выплаты заработной платы в хозяйствующих субъектах Владимирской области.