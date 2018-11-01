2018-11-01T10:26:27+03:00
Общество

Администрация Владимирской области проследит за соблюдением трудовых прав людей предпенсионного возраста

Этим займется совет по легализации трудовых отношений и ликвидации задолженности по зарплате
Артём Черепанов
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Областной совет по легализации трудовых отношений и ликвидации задолженности по заработной плате займется контролем за соблюдением прав людей предпенсионного возраста. Соответствующее изменение в законодательство утвердил губернатор региона Владимир Сипягин.

Напомним, Совет является коллегиальным органом при администрации области и создан в целях соблюдения трудовых прав граждан в части легализации работодателями трудовых отношений, своевременной и в полном размере выплаты заработной платы в хозяйствующих субъектах Владимирской области.

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