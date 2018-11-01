«Ростелеком» подвёл промежуточные итоги работы парковки на Вокзальной площади во Владимире

СЕГОДНЯ 10:09 2018-11-01T10:11:15+03:00

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«Ростелеком» подвёл промежуточные итоги двух лет работы плоскостной парковки на Вокзальной площади во Владимире. Согласно контракту1 2016 года между администрацией г. Владимира и ПАО «Ростелеком», компания выступила не только как инвестор, вкладывая в проект собственные деньги, но и как генеральный подрядчик, на которого был возложен целый ряд работ по обустройству и запуску в коммерческую эксплуатацию парковки на Вокзальной площади города. За 2 года работы, достигнуты положительные результаты: оборачиваемость машиномест выросла вдвое, а среднее время парковки одного автомобиля сократилось на 40%. Средняя загруженность парковки в будни превышает 35%, а в выходные и праздничные дни достигает максимума. Большинство автомобилистов предпочитают оплачивать стоянку с помощью паркоматов на территории парковки. Всего за время работы парковки произведено более 150 тысяч транзакций по оплате.

Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:

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«Опыт двух лет аренды «Ростелекомом» Вокзальной площади показал, что она превратилась в организованное парковочное пространство, разгрузив центр города. Мы планомерно делали «работу над ошибками», добиваясь положительного эффекта. Активно взаимодействовали с населением, собирали обратную связь от автомобилистов и постоянно совершенствовали элементы системы парковочного пространства. Например, сейчас мы меняем 4 въездные камеры видеонаблюдения на более современные. Кстати, именно благодаря продуманной системе видеонаблюдения, раскрыто несколько правонарушений, совершённых на парковке».

«Ростелеком» предлагает «Видеонаблюдение» как базовую услугу, так и разработку индивидуальных систем видеоавтоматизации и видеоаналитики. Услуга доступна на сетях любых операторов и может работать на оборудовании клиента. Провайдер дает на выбор несколько вариантов работы системы видеонаблюдения: полная запись, запись по событиям, индивидуальные гибридные решения, а также разную продолжительность хранения архива на сервере. Все это работает с любых устройств из любой точки мира. Данные надежно хранятся в облаке и защищены по высочайшим стандартам, в том числе есть шифрование данных видеопотока и невозможность подмены IP-адреса камеры.