«Ростелеком» подвёл промежуточные итоги работы парковки на Вокзальной площади во Владимире
«Ростелеком» подвёл промежуточные итоги двух лет работы плоскостной парковки на Вокзальной площади во Владимире. Согласно контракту1 2016 года между администрацией г. Владимира и ПАО «Ростелеком», компания выступила не только как инвестор, вкладывая в проект собственные деньги, но и как генеральный подрядчик, на которого был возложен целый ряд работ по обустройству и запуску в коммерческую эксплуатацию парковки на Вокзальной площади города. За 2 года работы, достигнуты положительные результаты: оборачиваемость машиномест выросла вдвое, а среднее время парковки одного автомобиля сократилось на 40%. Средняя загруженность парковки в будни превышает 35%, а в выходные и праздничные дни достигает максимума. Большинство автомобилистов предпочитают оплачивать стоянку с помощью паркоматов на территории парковки. Всего за время работы парковки произведено более 150 тысяч транзакций по оплате.
Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:
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«Опыт двух лет аренды «Ростелекомом» Вокзальной площади показал, что она превратилась в организованное парковочное пространство, разгрузив центр города. Мы планомерно делали «работу над ошибками», добиваясь положительного эффекта. Активно взаимодействовали с населением, собирали обратную связь от автомобилистов и постоянно совершенствовали элементы системы парковочного пространства. Например, сейчас мы меняем 4 въездные камеры видеонаблюдения на более современные. Кстати, именно благодаря продуманной системе видеонаблюдения, раскрыто несколько правонарушений, совершённых на парковке».
«Ростелеком» предлагает «Видеонаблюдение» как базовую услугу, так и разработку индивидуальных систем видеоавтоматизации и видеоаналитики. Услуга доступна на сетях любых операторов и может работать на оборудовании клиента. Провайдер дает на выбор несколько вариантов работы системы видеонаблюдения: полная запись, запись по событиям, индивидуальные гибридные решения, а также разную продолжительность хранения архива на сервере. Все это работает с любых устройств из любой точки мира. Данные надежно хранятся в облаке и защищены по высочайшим стандартам, в том числе есть шифрование данных видеопотока и невозможность подмены IP-адреса камеры.