Заместитель министра энергетики Российской Федерации Андрей Черезов провел рабочую встречу с генеральным директором МРСК Центра – управляющей организации МРСК Центра и Приволжья Игорем Маковским

СЕГОДНЯ 10:07 2018-11-01T10:28:08+03:00

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Заместитель министра энергетики Российской Федерации Андрей Черезов провел рабочую встречу с генеральным ди ректором МРСК Центра – управляющей организации МРСК Центра и Приволжья Игорем Маковским

Генеральный ди ректор МРСК Центра – управляющей организации МРСК Центра и Приволжья Игорь Маковский доложил заместителю министра энергетики РФ Андрею Черезову о ходе реализации в 2018 году основных производственных программ и мероприятий по подготовке к отопительному периоду.

В частности, он сообщил, что компаниями достигнуты ключевые показатели по всем критериям, определяющим уровень готовности к зиме, в том числе в части системной надежности и технического состояния электросетевого комплекса, персонала, противоаварийной, аварийно-восстановительной и ремонтной деятельности. Также были отмечены значительные результаты МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья в области снижения аварийности в сетях.

Игорь Маковский также познакомил Андрея Черезова со стратегическими приоритетами Общества на ближайшую перспективу. В их числе – реализация масштабного проекта по цифровизации электросетевого комплекса МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья, дальнейшее совершенствование системы оперативно-технологического управления, оптимизация организационной структуры и оптимизация программы ремонтов на основе показателей аварийности.