Алексей Конышев покидает администрацию Владимирской области

СЕГОДНЯ 19:42 2018-10-31T19:43:04+03:00

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С 1 ноября Алексей Конышев покидает пост вице-губернатора по промышленной политике Владимирской области. По данным источников «КП-Владимир», политический тяжеловес перебрался в структурное подразделение «Газпрома» - АО «Газпром газораспределение Владимир». Ранее этой структурой по совместительству руководил Сергей Бондаренко.

Алексей Конышев родился 9 февраля 19645 года в Юрьев-Польском. Окончил Ивановский текстильный институт по специальности «инженер-механик» и РАНХиГС, работал на ивановской фабрике «Авангард», пройдя путь от ученика токаря до генерального директора. В 2002 году избран главой Юрьев-Польского района. С 2010 года – вице-губернатор по строительству. С мая 2012 года – вице-губернатор по промышленной и экономической политике. Увлекается хоккеем.