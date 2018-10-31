Большие данные для больших задач. Новые технологии пришли во Владимир

СЕГОДНЯ 17:26 2018-10-31T17:27:55+03:00

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Термин «большие данные» или Big data впервые появился в 2008 году. Его употребил редактор британского журнала в материале про взрывной рост объемов цифровой информации. Что же означает это понятие? По сути, оно характеризует два простых действия: хранение и обработка данных. И именно обработка – анализ цифровой информации, позволяет прогнозировать различные процессы. Если говорить проще, на примере бизнеса: компании – смогут знать, что хотят клиенты и отвечать этим требованиям.

На конференции «ИТ-стратегия 2019: курс на цифровую экономику и импортозамещение», которая прошла в Туле 25 октября, представители Tele2 рассказали про развитие проектов больших данных в компании. Интересно, что аналитику Big data оператор применяет не только для решения собственных задач.

Руководитель службы внедрения и технологического развития продуктов Big Data Tele2 Александр Сафонов рассказал, что сегодня аналитика больших данных востребована у городских и районных администраций. И более того – компания видит рост интереса к этому направлению.

Александр Сафонов

- Предоставляя эти сведения, Tele2 вносит свой вклад в развитие городской инфраструктуры и объектов туризма, - отметил Александр Сафонов. – В прошлом году на основании Big Data мы готовили для Департамента информационных технологий Москвы ежемесячный отчет о динамике передвижения населения, который использовался при планировании технической и транспортной инфраструктуры. Это дало возможность властям реализовать концепцию «умного» города: планировать парковки, маршруты общественного транспорта, остановки, детские сады и другие объекты.

Мы узнали, как готовили данные для Департамента ИТ в столице. По словам Александра, оператор наложил маршруты перемещения групп абонентов на карту города. Это позволило увидеть, как увеличивается нагрузка на транспортную инфраструктуру, автодороги, железные дороги и метро.

- Особенно хочется подчеркнуть, что для анализа мы используем обезличенный трафик на основе алгоритмов, работающих на больших числах, - подчеркнул Александр Сафонов.

Также потребителями аналитики больших данных Tele2 являются коммерческие организации и, прежде всего, банки. Tele2 предоставляет им онлайн-сервисы, позволяющие оперативно принимать решение по заявкам клиентов. Это удобно и заемщику, и банку.

А как Big Data применяют во Владимирской области?

Интересной аналитикой на конференции поделился директор макрорегиона «Центр» Tele2 Денис Маликов. По данным оператора регионы, расположенные вокруг Московской области, являются популярными направлениями для деловых и летних поездок у жителей столицы. С июня по август их посетили более 3 млн москвичей. При этом, 18% всех путешествий пришлось на Владимирскую область.

Опираясь на эти и другие исследования Big Data, оператор Tele2 разработал стратегию развития сети в нашем регионе. Особое внимание компания уделила тем локациям, куда чаще всего приезжают туристы. А кроме того усовершенствовала сеть в крупных населенных пунктах, где проживает большая часть клиентов.

Денис Маликов

Таким образом, за прошедший год Tele2 запустила скоростной интернет еще в 7 городах – Радужный, Камешково, Александров, Киржач, Петушки, Судогда и Покров, а также более чем в 40 селах Владимирской области.

Что и говорить, большие данные позволили реализовать важные проекты. Ведь сегодня интернет – это не только средство развлечения, но и технология, позволяющая учится, работать и быть на связи с близкими. И теперь благодаря аналитике Big Data жители области получили новые современные возможности.