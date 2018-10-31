2018-10-31T17:19:24+03:00
Происшествия

В Юрьев-Польском мужчина вынес с чужого двора 600 килограммов металлолома

Он специально приехал на грузовике
Валерия Рудометова
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..Фото: Предоставлено пресс-службой УМВД по Владимирской области
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В конце сентября текущего года инспекторами ГИБДД был остановлен грузовик, в кузове которого находился металлолом. Водитель и его пассажир не смогли объяснить, откуда и куда они везут железо, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.

Полицейские выяснили, что лом весом 600 кг 37-летний пассажир украл со двора у местного жителя. Он знал, что хозяина нет дома, а часть его двора не огорожена. Злоумышленник пригнал грузовик, а потом хотел сдать лом в пункт приема. Но полицейские остановили машину.

Узнав о краже имущества, собственник написал заяление в полицию. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за кражу.

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