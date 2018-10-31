2018-10-31T16:24:53+03:00
Происшествия

В Гусь-Хрустальном ребенок сломал ногу в игровой комнате. Предпринимателю дали условный срок

Мужчина, по чьей вине упал мальчик, не признал вину
Валерия Рудометова
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25 июня 2017 года 67-летний предприниматель в игровой комнате одного торгового центра поставил скалодром - стенку для лазания. Но небесплатное развлечение не отвечало требованиям безопасности.

По данным региональной прокуратуры, 6-летний мальчик упал с высоты 600 м и приземлился ногами на твердый пол, хотя внизу должно было быть специальное покрытие. Вероятно, маты или другая мягкая поверхность. В результате у ребенка - закрытый перелом кости левой стопы.

Обвиняемый предприниматель вину не признал и какую-либо помощь травмированному ребенку не оказал. Суд по статье п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Также осужденный выплатил конпенсацию семье в размере 100 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

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