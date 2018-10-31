Владимирские общественники считают, что в городе пешеходные переходы возле школ опасны

СЕГОДНЯ 16:22 2018-10-31T16:22:53+03:00

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В последнее время во Владимире участились аварии на пешеходных переходах. Во всяком случае, так утверждают представители регионального отделения ОНФ. 31 октября они решили посетить несколько владимирских школ, чтобы убедиться в безопасности пешеходных переходов рядом с ними.

Проверили три школы: №21, №28 и детскую школу искусств №3, что рядом с "Руськино". Где-то, по мнению активистов, не хватало лежачих полицейских, где-то - знаков ограничения скорости, а у 21-й школы необходимо поставить светофор. Правда, в ГИБДД и мэрии считают иначе и не видят серьезных проблем с переходами для школьников. Даже директор 28-й школы при разговоре с журналистами открыто заявил, что никаких проблем не видит: школьники в безопасности, а их родители не жалуются.

А вы как считаете: все ли у нас в порядке с пешеходными переходами?