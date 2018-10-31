2018-10-31T15:57:16+03:00
Общество

Работникам госучреждений Владимирской области поднимут зарплату на 5%

Больше получать будут социальные работники спасатели и работники центров занятости
Артём Черепанов
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25 октября губернатор Владимирской области Владимир Сипягин подписал распоряжение о повышении зарплаты работникам госучреждений региона на 5%. Рост зарплат бюджетники почувствуют уже с 1 ноября.

Повышение зарплаты в первую очередь коснется работников учреждений спорта, сельского хозяйства, архивной службы, спасателей, сотрудников центров занятости, социальным работникам. Органам местного самоуправления рекомендовано принять аналогичные меры по увеличению оплаты труда работников муниципальных учреждений, которые обеспечиваются за счёт средств местных бюджетов. Повышение зарплаты вводится помимо исполнения "майских указов".

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