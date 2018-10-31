Работникам госучреждений Владимирской области поднимут зарплату на 5%

СЕГОДНЯ 15:57 2018-10-31T15:57:16+03:00

Больше получать будут социальные работники спасатели и работники центров занятости

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25 октября губернатор Владимирской области Владимир Сипягин подписал распоряжение о повышении зарплаты работникам госучреждений региона на 5%. Рост зарплат бюджетники почувствуют уже с 1 ноября.

Повышение зарплаты в первую очередь коснется работников учреждений спорта, сельского хозяйства, архивной службы, спасателей, сотрудников центров занятости, социальным работникам. Органам местного самоуправления рекомендовано принять аналогичные меры по увеличению оплаты труда работников муниципальных учреждений, которые обеспечиваются за счёт средств местных бюджетов. Повышение зарплаты вводится помимо исполнения "майских указов".