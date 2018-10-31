Из-за ноябрьских праздников владимирцы получат пенсию раньше

СЕГОДНЯ 14:31 2018-10-31T14:31:58+03:00

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Областное отделение Пенсионного фонда сообщает, что в связи с предстоящими трёхдневными выходными 3, 4, 5 ноября в регионе изменится график доставки пенсий через почтовые отделения.

Со 2 ноября предприятия федеральной почтовой связи начнут осуществлять доставку пенсий и других выплат за 3 и 4 ноября, 6 числа за 5 и 6 ноября. Далее жители области будут получать пенсии за ноябрь в соответствии с ежемесячным графиком.

Возможны изменения графика выплаты пенсий в отдельных территориях Владимирской области.