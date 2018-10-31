Владимирский театр кукол покажет спектакль о компьютерной зависимости

СЕГОДНЯ 14:26 2018-10-31T14:26:53+03:00

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7 ноября на сцене Владимирского областного театра кукол покажут новую постановку "Тэдди". Спектакль рассчитан на подростков от 16 лет.

Спектакль ставит перед зрителем актуальный вопрос о компьютерной зависимости. Действие происходит в недалёком будущем. Программист Макс увлечен миром интернета. Он считает виртуальный мир идеальным, все больше разрушая свою реальную жизнь. Его бросает девушка, от него отворачивается лучший друг. И тогда он решает создать себе нового "идеального" друга из обычной игрушки мишки Тедди. Чем может быть опасен уход от реальности в компьютерный мир зрители узнают во время спектакля.

Начало - в 13 часов.