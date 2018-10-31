2018-10-31T14:15:24+03:00
Происшествия

СК начал проверку по факту падения ребенка в котлован

В Коврове семилетний мальчик при падении в траншею повредил глаз
Валерия Рудометова
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Следственный комитет РФ по Владимирской области начал проверку по факту падения маленького ковровчанина в котлован. При падении семилетний мальчик ударился о штырь, в результате повредил область глаза. Возбуждено уголовное дело за выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности.

По информации Следственного комитета, днем 19 октября 2018 года дети играли во дворе домов на ул. Строителей. Потом подошли к вырытому котловану и бегали около него. Во время игры семилетний мальчик упал в траншею и при падении от удара о штырь повредил область глаза.

Ребенка доставили в клинику, а 23 октября выписали из стационара с диагнозом «посттравматическая контузия глаза».

Как установили следователи, работы по замене аварийного участка подземных коммуникаций по заказу управляющей компании «Восточное» выполняло муниципальное предприятие «Владтеплогаз». По словам очевидцев, траншея была огорожена сигнальной лентой, которую дети во время игры якобы сорвали.

Ситуация будет также оцениваться по статье "нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ". По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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