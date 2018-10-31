Жительница Мурома предлагает установить памятник ромашке

СЕГОДНЯ 14:05 2018-10-31T14:06:04+03:00

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На сайте проекта "Культурный след" принимают идеи по созданию необычных арт-объектов. Скульптуры появятся в пяти городах России. Их сделают профессиональные скульпторы, а вот эскизы для них могут создать все желающие.

Жительница Мурома Ирина Синявская предложила установить на набережной города ромашку в честь Дня семьи, любви и верности. Вот как она поясняет свою идею: «День семьи, любви и верности», впервые прошёл 8 июля 2008 года. Позже у праздника появился символ — ромашка. Поэтому в городе просто обязан быть памятник этому русскому цветку. Памятник должен быть большим, чтобы его могли видеть и с земли и с реки. Он должен представлять из себя большой цветок Ромашки, с большими лепестками и тремя листьями у корней, на которых должны быть выбиты слова СЕМЬЯ, ЛЮБОВЬ, ВЕРНОСТЬ"

Пока идею поддержало 15 человек. Проголосовать за арт-объект можно будет до 1 февраля. К 15 февраля экспертная комиссия определит пятерку финалистов. А осенью в городах появятся новые достопримечательности.