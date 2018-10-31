2018-10-31T13:48:38+03:00
Общество

Во Владимире вспомнят Алексея Баталова

Час искусства посвящен 90-летию со дня рождения актера
Алексей СУХОВ
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1 ноября в 15 часов в филиале №2 Центральной городской библиотеки (проспект Ленина, 12) состоится час искусства «Я не торгуюсь с судьбой…», посвященный 90-летию со дня рождения известного актера театра и кино, кинорежиссера, сценариста, педагога, мастера художественного слова, общественного деятеля Алексея Баталова.

Рассказ о жизни и творчестве артиста будет сопровождаться цитатами из его книг, и видеоматериалом, в который включены фотографии, фрагменты из фильмов с участием Алексея Баталова, отрывки из выступлений актера перед зрителями.

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