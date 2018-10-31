Юных владимирцев приглашают на час исторической книги

СЕГОДНЯ 13:43 2018-10-31T13:43:46+03:00

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1 ноября, в преддверии Дня народного единства, «Библиотека семейного чтения» (ул. Егорова, д. 10) приглашает детей младшего школьного возраста на час исторической книги «Сказ о русской доблести». С помощью научно-популярной и художественной литературы, подобранной библиотекарями, ребята окунутся в события российской истории XVII века, именуемые Смутным временем.

Особое внимание будет уделено легендарным личностям времен Смуты - Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому. Именно они встали во главе народного ополчения, освободившего Москву от польских интервентов.

В заключение мероприятия ребята примут участие в литературной викторине «Летопись мужества и славы» и конкурсе «Моя Россия» (загадки и пословицы о Родине).

Начало - в 10.30.