Владимирцы не смогут попасть на почту 4 ноября
Накануне Дня народного единства, 3 ноября, почтовые отделения будут работать с сокращением рабочего дня на один час.
4 ноября доставка почтовых отправлений, газет и журналов и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков осуществляться не будет.
5 ноября все почтовые отделения будут работать по графику воскресенья.
Во вторник, 6 ноября, отделения почтовой связи будут работать в обычном режиме.
Для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий для ряда сельских почтовых отделений может быть установлен иной режим работы.
Доставка пенсий и пособий за выходные и праздничный день будет осуществляться по согласованию с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ с учетом особенностей организации их доставки в конкретном регионе.