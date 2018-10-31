2018-10-31T13:39:28+03:00
Общество

Владимирцы не смогут попасть на почту 4 ноября

Этот день объявлен выходным
Алексей СУХОВ
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Накануне Дня народного единства, 3 ноября, почтовые отделения будут работать с сокращением рабочего дня на один час.

4 ноября доставка почтовых отправлений, газет и журналов и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков осуществляться не будет.

5 ноября все почтовые отделения будут работать по графику воскресенья.

Во вторник, 6 ноября, отделения почтовой связи будут работать в обычном режиме.

Для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий для ряда сельских почтовых отделений может быть установлен иной режим работы.

Доставка пенсий и пособий за выходные и праздничный день будет осуществляться по согласованию с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ с учетом особенностей организации их доставки в конкретном регионе.

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