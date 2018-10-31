Во Владимире будут судить 54-летнего мужчину за распространение порнографии с несовершеннолетними

СЕГОДНЯ 13:33 2018-10-31T13:33:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Следственный комитет РФ по Владимирской области завершил расследование дела в отношении 54-летнего владимирца. Его обвиняют в распространении материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних.

По версии следствия, мужчина в декабре 2017 года скопировал несколько порнофильмов с участием несовершеннолетних. После этого он сделал скриншоты из этих фильмов и раскидал их в Интернете в январе 2018 года. На мужчину быстро вышли сотрудники отдела "К" полиции, после чего передали дело в Следком. Оказалось, что обвиняемый – водитель в бюджетном учреждении, женат, имеет сына. Во время следствия он вину признал и раскаялся в содеянном, а файлы скачивал и распространял ради интереса.

В ближайшее время уголовное дело передадут в суд. Мужчине может грозить срок от трех до десяти лет.