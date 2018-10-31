Владимирские спортсмены привезли шесть медалей с Кубка и чемпионата России по пауэрлифтингу
С 25 по 31 октября в Федеральном центре единоборств «Юг-спорт» города Сочи прошли Кубок России по пауэрлифтингу лиц с поражением двигательного аппарата и чемпионат России спорта слепых.
В Кубке России приняли участие около 150 спортсменов из 35 регионов России. В чемпионате России выступали более 50 человек из 21 региона России.
Воспитанники Владимирской областной спортивно-адаптивной школы по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта завоевали четыре золотые и две серебряные медали.
Вера Муратова, Анастасия Мамадамирова и Захар Арапов, представлявшие Владимирскую область на Кубке России по пауэрлифтингу лиц с ПОДА, заняли первые места в своих весовых категориях.
Четверо других воспитанников защищали честь области на чемпионате России по пауэрлифтингу (жиму) спорта слепых. Однако медали завоевали только трое участников соревнований.
У Екатерины Ноздриной - золото. Наталья Сучкова и Никита Андреев стали серебряными призерами чемпионата. Евгений Попков занял четвертое место.