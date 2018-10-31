Во Владимире таксист списал деньги с карты клиентки

СЕГОДНЯ 13:26 2018-10-31T13:26:04+03:00

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В середине октября в полицию обратилась 24-летняя владимирка. Девушка пояснила, что потеряла банковскую карту, а на ее телефон приходили уведовмления о списании денег. В общей сумме у нее списали 10 тысяч рублей.

По информации регионального УМВД, полицейские быстро разыскали мошенника, которым оказался 27-летний уроженец одного из соседних государств.

Выяснилось, что потерпевшая выронила банковскую карту в салоне такси. Водитель ее нашел и потратил 10 тысяч рублей на личные нужды. Как сказали нам в пресс-службе УМВД, таксист несколько раз расплачивался чужой картой, ведь пин-код нужно вводить только с большой суммы. Так, потихоньку и набралось 10 тысяч.

Сейчас полицейские проверяют, не причастен ли мужчина к подобным преступлениям. Таксист находится под подпиской о невыезде.