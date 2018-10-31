Бывший губернатор Владимирской области Светлана Орлова может стать аудитором Счетной палаты

СЕГОДНЯ 11:57 2018-10-31T11:57:26+03:00

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30 октября стало известно о возможном назначении Светланы Орловой на должность аудитора Счетной палаты РФ. Об этом сообщает издание "Известия" со ссылкой на источник в Администрации Президента РФ.

Отметим, что по данным "Известий" свои должности покинули трое аудиторов Счетной палаты РФ. Светлана Орлова информацию о своем возможном назначении никак не комментирует.