Бывший губернатор Владимирской области Светлана Орлова может стать аудитором Счетной палаты
Экс-губернатор не комментирует будущее назначение
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30 октября стало известно о возможном назначении Светланы Орловой на должность аудитора Счетной палаты РФ. Об этом сообщает издание "Известия" со ссылкой на источник в Администрации Президента РФ.
Отметим, что по данным "Известий" свои должности покинули трое аудиторов Счетной палаты РФ. Светлана Орлова информацию о своем возможном назначении никак не комментирует.