2018-10-31T11:57:26+03:00
Политика

Бывший губернатор Владимирской области Светлана Орлова может стать аудитором Счетной палаты

Экс-губернатор не комментирует будущее назначение
Поделиться:
Изменить размер текста:

30 октября стало известно о возможном назначении Светланы Орловой на должность аудитора Счетной палаты РФ. Об этом сообщает издание "Известия" со ссылкой на источник в Администрации Президента РФ.

Отметим, что по данным "Известий" свои должности покинули трое аудиторов Счетной палаты РФ. Светлана Орлова информацию о своем возможном назначении никак не комментирует.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Коврове закрыли развлекательный комплекс "Арсенал"
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 крупнейших банков на рынке автокредитования по итогам 1 полугодия
Во владимирском доме работников искусств состоится выставка фоторабот Леонида Аренкина
Подведены итоги первенства WorldSkills Hi-Tech 2018
"Киномакс-Буревестник" представляет новый хит Дэвида Роберта Митчелла
Во Владимире 14 человек тушили хозпостройки
В Коврове 7-летний ребенок упал в котлован
Половина владимирской «молочки» опасна для здоровья
За вопиющие санитарные нарушения сотрудники Роспотребнадзора закрыли муромскую шаурмичную
Промсвязьбанк готов выдать владимирскому малому бизнесу 300 млн рублей онлайн-кредитов
Пьяный вязниковец украл деревянные флейты из деревенского кафе
Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» провел рейд по отключению электроэнергии у должников в Гусь-Хрустальном
Житель Владимира сел на 10 лет за продажу наркотиков