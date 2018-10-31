Во владимирском доме работников искусств состоится выставка фоторабот Леонида Аренкина
Вход свободный
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1 ноября в 17.00 в ОДРИ состоится открытие юбилейной выставки «Фотограф-стиль жизни» Леонида Аренкина. Она посвящена 75-летию фотографа.
Леонид Дмитриевич Аренкин уже около 60 лет не расстается с фотоаппаратом, больше всего предпочитает репортажную съемку. Так, в 1978 году в Запорожье ему удалось сфотографировать советского поэта и музыканта Владимира Высоцкого. Эти фотографии Леонид Аренкин пообещал также представить на своей выставке.
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