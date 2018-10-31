2018-10-31T10:42:24+03:00
Звезды

Во владимирском доме работников искусств состоится выставка фоторабот Леонида Аренкина

Вход свободный
Валерия Рудометова
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1 ноября в 17.00 в ОДРИ состоится открытие юбилейной выставки «Фотограф-стиль жизни» Леонида Аренкина. Она посвящена 75-летию фотографа.

Леонид Дмитриевич Аренкин уже около 60 лет не расстается с фотоаппаратом, больше всего предпочитает репортажную съемку. Так, в 1978 году в Запорожье ему удалось сфотографировать советского поэта и музыканта Владимира Высоцкого. Эти фотографии Леонид Аренкин пообещал также представить на своей выставке.

Телефоны для справок: +7 (4922) 32-21-77, +7 (4922) 32-74-45

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