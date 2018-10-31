Подведены итоги первенства WorldSkills Hi-Tech 2018

СЕГОДНЯ 10:12 2018-10-31T10:12:10+03:00

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Определены победители Национального чемпионата сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills Hi-Tech 2018, который завершился в минувшие выходные в Екатеринбурге. Сборная «Ростелекома» была представлена в трех компетенциях: «Сетевое и системное администрирование», «Магистральные линии связи. Строительство и эксплуатация ВОЛП» и «Охрана труда».

В основной компетенции «Сетевое и системное администрирование» ведущий инженер электросвязи Воронежского филиала Артур Тюхов завоевал серебро. В презентационной компетенции «Магистральные линии связи. Строительство и эксплуатация ВОЛП» золото получили инженер электросвязи Ямало-Ненецкого филиала Алексей Луцкин и ведущий инженер электросвязи Ханты-Мансийского филиала Вячеслав Бобов. Также Вячеслав Бобов и Алексей Луцкин взяли золото в Открытом Евразийском чемпионате в рамках WorldSkills Hi-Tech 2018 в компетенции «Trunk Communication Lines.FOCL Construction and Operation-Магистральные линии связи». А по итогам проведенного конкурса «Лучшие практики применения инструментов WorldSkills» наша компания заняла 2 место в номинации «Лучшие практики работы со школьниками с использованием инструментов WorldSkills».

Галина Рысакова, старший вице-президент по организационному развитию и управлению персоналом ПАО «Ростелеком» отметила: «Мы предложили ввести нашу компетенцию «Магистральные линии связи» в линейку WorldSkills Hi-Tech Россия в 2016 году. С тех пор интерес к ней возрастал: в соревнования включились участники не только из России, но из стран СНГ, а также представители профильных вузов и cсузов. На пяти рабочих местах с нашими сотрудниками соревновались коллеги из телекоммуникационных компаний Беларуси и Казахстана».

По результатам каждого этапа соревнований конкурсантам начислялись баллы. Победители компетенций набрали максимальное количество баллов по итогам выполнения всех заданий, проделав самый большой объем работы. К примеру, участники компетенции «Магистральные линии связи» должны были продемонстрировать способность быстро и качественно выполнить сварку оптики, найти и устранить неисправность. Конкурсанты выполнили монтаж линий связи и оборудования, проверку целостности кабеля, подключение новых линий к существующим, произвели сбор измерений.

«Конкурсные задания – наша повседневная работа. Устранить неисправность на сети всегда необходимо в кратчайшие сроки и качественно. Соревновательный элемент, ежеминутный контроль со стороны экспертов, присутствие публики на площадке создают стрессовую ситуацию, справиться с которой не всегда просто. Это хороший опыт, который позволит не растеряться на практике», – отметил Вячеслав Бобов, участник соревнований, ведущий инженер электросвязи Ханты-Мансийского филиала ПАО «Ростелеком».

На площадке «Ростелекома» участники и гости чемпионата могли познакомиться с деятельностью подразделений, которые занимаются строительством и эксплуатацией магистральных сетей связи, обменяться опытом с экспертами компании, пройти мастер-классы по варке оптики. Также работала игровая зона, где можно было протестировать тариф «Игровой» и сервис «Видеонаблюдение» в умном доме.

WorldSkills Hi-Tech 2018 – самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства среди молодых специалистов крупнейших отечественных предприятий. Мероприятие проходило в международном выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО» с 24 по 28 октября 2018 года. В соревнованиях участвовали сборные 36 ведущих российских корпораций и холдингов, представленные победителями корпоративных чемпионатов (422 конкурсанта) и более 400 опытных российских и зарубежных мастеров-экспертов.

В этом году впервые чемпионат стал международным. В Евразийских соревнованиях в рамках WorldSkills Hi-Tech 2018 принимали участие представители 15 стран мира: Армении, Белоруссии, Бразилии, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Кореи, Монголии, ОАЭ, Пакистана, России, Сингапура, Японии, Швейцарии.