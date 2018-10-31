"Киномакс-Буревестник" представляет новый хит Дэвида Роберта Митчелла

СЕГОДНЯ 10:08 2018-10-31T10:08:10+03:00

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«Под Сильвер-Лэйк» - новый хит от создателя «Мифа об американской вечеринке» и «Оно» Дэвида Роберта Митчелла - детективный триллер о Фабрике Грез и ее обитателях с Эндрю Гарфилдом в главной роли.

Сэм (Эндрю Гарфилд) знакомится со своей соседкой Сарой (Райли Кио). Однако на следующий день девушка бесследно исчезает, и Сэм пускается в сюрреалистический квест по Лос-Анджелесу в попытках разгадать ее секрет. Он проникает в самые мрачные тайны Города Ангелов и его обитателей: начинающих актерах, глэм-поп-группах, персонажах ночной жизни, IT–герлз, коллекционерах, маскирующихся соблазнительницах, бездомных гуру, работниках секс-индустрии, песенных композиторах-отшельниках, богатых тусовщиках, соседях, разгуливающих топлес, и теневых миллиардерах.

Митчелл создает умопомрачительную комедию-триллер о личности в поисках истины, сокрытой в череде таинственных преступлений, убийств и исчезновений в Городе Ангелов.

Сэм (Гарфилд) - 33-летний парень, который рискует вот-вот быть выселенным из квартиры в эклектичном Ист-Сайде Лос-Анджелеса. Жителей его района терроризирует убийца собак, а вечерние новости пестрят сообщениями о пропавшем миллиардере. И тут Сэм подпадает под обаяние своей соседки Сары, таинственной и наивной, которая буквально бредит Мэрилин Монро и Золотым Веком Голливуда. После ее внезапного исчезновения он превращается в детектива-любителя и отправляется на ее поиски по Лос-Анджелесу, встречая на своем пути очень странных персонажей и оказываясь в совершенно разных местах. Потеряет ли он себя, оказавшись в запутанной ситуации, или же, наоборот, сможет раскрыть некоторые из самых загадочных тайн нашего времени?

Развивая традиции нуара в стиле «Целуй меня насмерть» и «Долгое прощание», «Чайнатаун» и «Малхолланд Драйв», Дэвид Роберт Митчелл путешествует по улицам Лос-Анджелеса, которые оказываются фоном для глубокого изучения секретных кодов и тайного смысла, скрытых в том, что нам хорошо знакомо.

«Под Сильвер-Лэйк» – моя собственная версия истории Лос-Анджелеса, которую, мне кажется, идеально показать сквозь призму детективного жанра», - говорит Митчелл. - Мир залитых солнцем плавательных бассейнов, сумрачных теней, тайных закоулков, дочерей-дебютанток, таинственных убийств, все это - знаковые образы города, который зиждется на мечтах и кинофильмах».

О СОЗДАНИИ ФИЛЬМА

История от режиссера-сценариста Дэвида Роберта Митчелла («Оно») повествует о жителе Лос-Анджелеса, который оказывается вовлечен в водоворот интриг, расследуя исчезновение красивой девушки, которую он впервые увидел в бассейне своего апарт-комплекса.

«Под Сильвер-Лэйк» с Эндрю Гарфилдом («Новый Человек-паук», «По соображениям совести») и Райли Кио («Оно приходит ночью», «Американская милашка») в главных ролях объединяет элементы детективного триллера и психологическую трактовку Лос-Анджелеса как «Фабрики Грез» в неистовом, изобретательном, многослойном триллере: идея создателей фильма - чтобы зритель смотрел его на одном дыхании, обсуждал, и наконец, разоблачил и разгадал его – возможно, лишь после нескольких просмотров.

В послужном списке Митчелла уже есть два полнометражных фильма - «Миф об американской вечеринке» (2011) о тусовке подростков в одну из длинных пятничных ночей (действие происходит в его родном Мичигане), и хоррор-хит «Оно» (2015), где события разворачиваются в центральном районе Детройта. На этот раз Митчелл выбирает местом действия Город Ангелов (к слову, здесь живет и сам сценарист), мастерски вплетая в сюжет истории заговоров и коррупции, а также тайные шифры, скрытые в столице мирового шоу-бизнеса.

Со-продюсер фильма Адель Романски добавляет: «Каждый, кто однажды приезжал в Лос-Анджелес с определенной целью, сможет найти в Сэме часть себя и ощутить, как слава и удача могут обернуться к тебе совершенно другой стороной. У Сэма нет денег, и он мог бы просто найти работу, если бы захотел, но он выбирает для себя нечто более захватывающее, и этот дух приключений в раскрытии тайны исчезновения Сары лежит в основе нашего фильма».

Одержимый поп-культурой, Сэм углубляется в поиски и обнаруживает в одном из книжном магазинов в центре города самодельный комикс под названием «Под Сильвер-Лэйк». Заметка о мифах и легендах шоу-бизнеса в Лос-Анджелесе заставляет Сэма погрузиться в мрачную преисподнюю Голливуда, которая, возможно, и хранит секрет исчезновения Сары. Отыскав эксцентричного создателя журнала, собирателя заметок о знаменитостях и безумных конспирологических теориях, Сэм убеждается, что тайна сокрыта под озером Сильвер-Лэйк и на вершинах мифических голливудских холмов, окружающих его дом.

«Под Сильвер-Лэйк» - фильм о скрытом смысле того, что нам дорого – фильмов, музыки и журналов, которые определяют нашу культуру, - говорит Митчелл. - Поп-культура – единственная на сегодняшний день культура – это озеро, в котором плаваем мы все. Но что-то все же происходит без нашего ведома - что-то, что скрывается под поверхностью воды...».

Следуя за тайной, Сэм оказывается в знаковых местах Города Ангелов: въезд в Даунтаун – Туннель Второй Улицы (характерная локация классической криминальной фантастики), Обсерватория Гриффита – идеальное место для наблюдения за звездами, последнее пристанище звезд - кладбище «Голливуд Навсегда», где почившие светила вынуждены «делить» зеленые лужайки с полными надежд начинающими актерами на кинопоказах и мероприятиях, которые проводятся здесь же. Подобно Филипу Марлоу в «Глубоком сне», Джейку Гиттес в «Чайна-тауне» и даже Бетти Элмс в «Малхолланд-драйв», Сэм сам становится детективом в солнечных лучах и тенях Южной Калифорнии и погружается в глубины голливудского киноискусства, чтобы раскопать пороки, сокрытые в сердце города.

СЛОМАТЬ КОД

В основе «Под Сильвер-Лэйк» - запутанный заговор, который Сэм раскрывает через секретные коды, зашифрованные в рекламных объявлениях, песнях и фильмах, – все это очаровывало любителей поп-культуры еще с лучших времен «Битлз».

«В этой истории рассказывается о мире скрытых посланий в обычных предметах и продуктах», - говорит Джейк Вайнер, продюсер Good Fear (кинокомпания, которая также работала с третьей картиной Митчелла). «Сам фильм – это сплошные тайны и коды. То подсказка, то новый код - Дэвид объединяет все смыслы воедино, чтобы создать еще более объемную многослойность. Возможно, за один просмотр, понять абсолютно все не получится, но, посмотрев снова и снова, раскрываешь ту мощную историю, которую он повествует», - отмечает Вайнер.

Он добавляет: «Под Сильвер-Лэйк» скрывает множество тайных элементов, которые так и ждут разгадки. Некоторые из них – буквальные, некоторые - тематические. Создатели фильма намеренно избегают очевидных ответов. Фильм предназначен для того, чтобы зритель размышлял, спорил и пересматривал его».

ЛОС-АНДЖЕЛЕС – ОДИН ИЗ ГЕРОЕВ ФИЛЬМА

Идея проекта возникла с вопроса, над которым мучительно размышляли Митчелл и его супруга, как и многие другие, кто переехал в этот город, ставший их новым домом в Южной Калифорнии: что же на самом деле происходит на огромных холмах Лос-Анджелеса? На протяжении долгого времени ответ маститых авторов криминальных драд (например, таких как Рэймонд Чендлер и Росс МакДоналд) и лучших кинематографистов - от Билли Уайлдера до Романа Полански и Дэвида Линча был таков: зрителю показывали теневых миллионеров, стареющих экранных обольстительниц, отчаявшихся старлеток и запутанные сети мрачных интриг на фоне покачивающихся пальм и зловещих оград, скрывающих дорогие виллы.

«Лос-Анджелес - это микс прекрасного и отвратительного, заоблачного богатства и крайней нужды, и эти противоречия бросаются в глаза буквально повсюду, – говорит Митчелл. – Город красив, но некоторые районы уродливы. На голливудских холмах красуются особняки, но, может быть, кто-то смотрит на них из окон своей крошечной квартирки, как Сэм. В Лос-Анджелесе есть расслоение, и один из основных элементов фильма нуар — противопоставление богатства, борьбы за выживание и преступлений, которые совершаются в неистовых попытках достичь достатка».

Работая над сценарием, Митчелл поместил прямо в текст винтажные рекламные изображения из старых журналов Playboy, иллюстрации 70-х и карты местности, чтобы читатели смогли ощутить культурную и социальную структуру города. «Так я хотел помочь понять свой сценарий, - говорит он. – Благодаря картинкам читатели могут лучше почувствовать атмосферу и тон повествования. Изображения слились с текстом игривым и странным образом».

Прожив в Лос-Анджелесе уже больше десяти лет, Митчелл считает его своим домом. Но много лет он открывал город для себя через кино, когда смотрел фильмы в жанре нуар и старые мюзиклы, и составил свое собственное впечатление о Лос-Анджелесе и его обитателях как о «Фабрике Грез». В фильмах Лос-Анджелес часто изображается как город-мечта и как город-кошмар. В свою очередь в истории Сэма есть и то, и другое: он видит Сару, которая резвится в бассейне – уважительный, но искаженный намек на образ Мэрилин Монро в фильме 1962 года «Что-то должно случиться», который так и не был закончен после трагической смерти актрисы.

«Под Сильвер-Лэйк» изобилует подобными аллюзиями, намеками, подражая классическим голливудским фильмам и звездным образам, подчеркивая любовь Митчелла к ушедшей атмосфере и Золотому Веку Голливуда.

«Лос-Анджелес - во многом город кино, а я, как его житель и как человек, который узнал его через фильмы, всегда любил ленты, где показан этот город, - говорит Митчелл. - Когда я смотрю кино, мне нравится узнавать разные места в определенный момент времени, а потом видеть их в реальной жизни – бывает, здание изменилось или почему-от осталось прежним. Это по-настоящему здорово - внести свой вклад в киноисторию Лос-Анджелеса, показать его уголки в собственном фильме».

Майк Джулакис, оператор, который также работал над фильмом «Оно», добавляет: «Под Сильвер-Лэйк – это лихорадочная мечта, где энергичный визуальный ракурс взят слегка сверху, намекая на классику кино. Поскольку зритель наблюдает за событиями через призму восприятия Сэма, мы постарались отразить эмоциональное состояние героя и в ходе съемок создали свою версию Лос-Анджелеса с одной стороны, хорошо знакомого, а с другой - уникального и очень загадочного. В целом, мы старались достичь стиля с тенями и резкими контрастами и для этого использовали отсылки к таким фильмам, как «Третий человек», «Печать зла», «Глубокий сон», «После работы» и «Таксиcт», в то же время создав стилизованную, но энергичную перспективу - не совсем в духе того времени».

Ярые киноманы однозначно обнаружат отголоски классических голливудских фильмов Хичкока, Кьюкора, де Пальмы, Борзейги и многих других. «Я просто обожаю фильмы, их так забавно цитировать или просто вдохновляться ими, когда создаешь свой собственный фильм, - говорит Митчелл. - Во-многом моя работа основана на моей любви к кино, а другие фильмы и их создатели меня вдохновляют. Конечно, я восхищаюсь такими фильмами как «Окно во двор», «Головокружение», «Фотоувеличение», «Двойник тела» и многими другими нуар-фильмами, где действие происходит в Лос-Анджелесе - от «Поцелуя насмерть» и до «Малхолланд Драйв».

Де Лука добавляет: «Я никогда не спрашивал Дэвида, кто оказал на него влияние, поскольку считаю его в высшей степени самобытным режиссером. Но посмотрев «Под Сильвер-Лэйк», я ощущаю отголоски стиля Роберта Альтмана, Пола Томаса Андерсона и многих других режиссеров, которые запечатлели улицы Лос-Анджелеса в своих работах. Ему удалось продолжить эту почетную традицию, показать, насколько странным, прекрасным и ужасающим может быть Лос-Анджелес».