Половина владимирской «молочки» опасна для здоровья
После многочисленных жалоб горожан, специалисты регионального управления Россельхознадзора взяли 24 пробы молочной продукции, которую привозят в соцучреждения области: в детские сады, школы, а также в дома престарелых и медицинские учреждения.
В ходе экспертизы оказалось, что половина продукции не соответствует требованиям ТР ТС «О безопасности молока и молочной продукции». В двух случаях в сливочном масле нашли растительные жиры. А в партиях творога, сметаны и молока обнаружили бактерии группы кишечной палочки.
Специалисты ведомства направили документы для приостановления действия декларации у производителей ООО «Молодел» и ООО «Милкинглайн» из Московской области.