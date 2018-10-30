2018-10-30T17:42:31+03:00
Общество

Половина владимирской «молочки» опасна для здоровья

В партиях творога, сметаны и молока обнаружили бактерии группы кишечной палочки
Артем Бердник
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После многочисленных жалоб горожан, специалисты регионального управления Россельхознадзора взяли 24 пробы молочной продукции, которую привозят в соцучреждения области: в детские сады, школы, а также в дома престарелых и медицинские учреждения.

В ходе экспертизы оказалось, что половина продукции не соответствует требованиям ТР ТС «О безопасности молока и молочной продукции». В двух случаях в сливочном масле нашли растительные жиры. А в партиях творога, сметаны и молока обнаружили бактерии группы кишечной палочки.

Специалисты ведомства направили документы для приостановления действия декларации у производителей ООО «Молодел» и ООО «Милкинглайн» из Московской области.

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