За вопиющие санитарные нарушения сотрудники Роспотребнадзора закрыли муромскую шаурмичную

СЕГОДНЯ 17:29 2018-10-30T17:30:08+03:00

Работники ларька банально не мыли руки — и это еще цветочки

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Сотрудники Роспотребнадзора провели внеплановую проверку ларька с шаурмой и обнаружили там массу нарушений. Вот список:

1. В заведении нет системы внутреннего водопровода и канализации

2. В самом помещении не установили бактерицидную лампу и не купили дезинфицирующие средства.

3. Повара не уделяют никакого внимания условиям хранения и срокам годности продуктов.

4. Сырая птица обрабатывается на одном столе с остальными продуктами.

5. Вся пищевая продукция была без сопроводительных документов, подтверждающих их качество и безопасность.

6. Работники не соблюдают элементарных правил личной гигиены.

В связи с наличием в заведении угрозы здоровью и жизни людей, решением Муромского городского суда ИП Рустамова К. Г. признана виновной в совершении административного правонарушения. Деятельность предприятия общепита «Шаурма» приостановлена на 60 дней.