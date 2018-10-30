За вопиющие санитарные нарушения сотрудники Роспотребнадзора закрыли муромскую шаурмичную
Сотрудники Роспотребнадзора провели внеплановую проверку ларька с шаурмой и обнаружили там массу нарушений. Вот список:
1. В заведении нет системы внутреннего водопровода и канализации
2. В самом помещении не установили бактерицидную лампу и не купили дезинфицирующие средства.
3. Повара не уделяют никакого внимания условиям хранения и срокам годности продуктов.
4. Сырая птица обрабатывается на одном столе с остальными продуктами.
5. Вся пищевая продукция была без сопроводительных документов, подтверждающих их качество и безопасность.
6. Работники не соблюдают элементарных правил личной гигиены.
В связи с наличием в заведении угрозы здоровью и жизни людей, решением Муромского городского суда ИП Рустамова К. Г. признана виновной в совершении административного правонарушения. Деятельность предприятия общепита «Шаурма» приостановлена на 60 дней.