Промсвязьбанк готов выдать владимирскому малому бизнесу 300 млн рублей онлайн-кредитов

СЕГОДНЯ 17:07 2018-10-30T17:07:29+03:00

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Промсвязьбанк может выдать малому и среднему бизнесу Владимирской области более 300 млн рублей под онлайн-кредитование. Об этом по итогам встречи с консультационным советом предпринимателей региона рассказал региональный директор ОО «Владимирский» Промсвязьбанка Виктор Демидов.

На встрече с бизнесменами и главой города Владимир Ольгой Деевой обсуждались вопросы доступности кредитования для МСБ.

«На встрече обсуждались ключевые вопросы и проблемы бизнеса, одна из главных задач — доступность финансирования и снижение долговой нагрузки на бизнес. Мы пояснили, что пора уходить от шаблонов о недоступности кредитов для МСБ, — рассказал Виктор Демидов. — Промсвязьбанк готов формировать комплексные предложения, помогать бизнесу выходить на новый уровень. Мы готовы разбирать индивидуальные кейсы по каждому клиенту и предлагать оптимальный продукт. Уже сейчас банк готов выдать владимирским предпринимателям онлайн кредиты на сумму более 300 млн рублей».

Помимо этого, Промсвязьбанк принял участие в серии образовательных мероприятий, посвященных развитию бизнес среды во Владимирском регионе, организатором которых стало местное отделение «Опоры России».

Главной темой стало обсуждение стратегического управления бизнесом, долгосрочного планирования и развитию. На встрече присутствовали как молодые предприниматели, так и первые лица ведущих предприятий области.

«В этом году произошла полная трансформация банка, Промсвязьбанк стал опорным банком по обслуживанию гособоронзаказа, при этом сохранив свою универсальность. На встрече с бизнес-сообществом мы рассказали про порядок работы со специальными счетами, изменения в №44–ФЗ и поделились доступными для наших клиентов цифровыми инновациями», — отметил Демидов.

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