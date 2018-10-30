Пьяный вязниковец украл деревянные флейты из деревенского кафе
Сумма ущерба превысила 8 тысяч рублей
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28 октября в кафе, которое находится в деревне Илевники, 21-летний нетрезвый вязниконец разбил витрину и украл деревянные флейты и несколько ножей, а затем убежал. Общая сумма ущерба превысила 8 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Полицейские задержали пьяного вора, на которого завели уголовное дело за кражу. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Флейты и ножи вернули хозяину.