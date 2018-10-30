2018-10-30T15:19:00+03:00
Происшествия

Житель Владимира сел на 10 лет за продажу наркотиков

Ранее закладчик уже был судим
Артём Черепанов
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Ленинский районный суд города Владимира приговорил 23-летнего жителя Владимира к 10 годам колонии строгого режима за незаконный оборот наркотиков. В марте 2018 года он договорился с незнакомцем в интернете организовать систему "закладок" по Владимиру. Координатор обеспечивал молодого человека "товаром" и платил за работу. С 29 по 31 марта тот забрал из тайника 27,25 грамма наркотиков и начал заскладывать их по городу.

Часть закладок парень успел сделать, часть - нет. Его задержали полицейские. Позднее выяснилось, что у молодого человека уже была судимость.

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