Во Владимире меняются автобусные маршруты №18 и №23

СЕГОДНЯ 14:29 2018-10-30T14:29:29+03:00

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В середине октября, когда во Владимире, после ухода с транспортного рынка «БигАвтоТранса» поменялись автобусные маршруты, в мэрии начали собирать мнения горожан. И тогда же пообещали внести изменения, если много жителей будет недовольно.

И вот сити-менеджер Андрей Шохин рассмотрел результаты мониторинга измененных маршрутов и сделал вывод - многим жителям они стали неудобны. В частности, недовольны были жители Лесного, которые потеряли возможность ездить на автобусе №18С по улице Горького, так как его пустили по улице Мира. Плюс автобус стал ходить на улицу Балакирева вместо юго-западного микрорайона, «отняв» у пассажиров еще кусок маршрута.

В итоге решено маршруты опять поменять. Изменения вступят в силу в субботу, 3 ноября.

Маршрут №18С теперь будет ходить из Лесного по улице Горького и проспекту Строителей, а конечной остановкой у него будет не улица Балакирева, а «Рябинка».

Маршрут №23 поменяют незначительно. Теперь он будет заворачивать к ДТЮ, а не «проскакивать» мимо.