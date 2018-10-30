2018-10-30T14:29:29+03:00
Общество

Во Владимире меняются автобусные маршруты №18 и №23

Их скорректировали с учетом мнения жителей
Вероника ПАНИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В середине октября, когда во Владимире, после ухода с транспортного рынка «БигАвтоТранса» поменялись автобусные маршруты, в мэрии начали собирать мнения горожан. И тогда же пообещали внести изменения, если много жителей будет недовольно.

И вот сити-менеджер Андрей Шохин рассмотрел результаты мониторинга измененных маршрутов и сделал вывод - многим жителям они стали неудобны. В частности, недовольны были жители Лесного, которые потеряли возможность ездить на автобусе №18С по улице Горького, так как его пустили по улице Мира. Плюс автобус стал ходить на улицу Балакирева вместо юго-западного микрорайона, «отняв» у пассажиров еще кусок маршрута.

В итоге решено маршруты опять поменять. Изменения вступят в силу в субботу, 3 ноября.

Маршрут №18С теперь будет ходить из Лесного по улице Горького и проспекту Строителей, а конечной остановкой у него будет не улица Балакирева, а «Рябинка».

Маршрут №23 поменяют незначительно. Теперь он будет заворачивать к ДТЮ, а не «проскакивать» мимо.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Половина владимирской «молочки» опасна для здоровья
За вопиющие санитарные нарушения сотрудники Роспотребнадзора закрыли муромскую шаурмичную
Промсвязьбанк готов выдать владимирскому малому бизнесу 300 млн рублей онлайн-кредитов
Пьяный вязниковец украл деревянные флейты из деревенского кафе
Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» провел рейд по отключению электроэнергии у должников в Гусь-Хрустальном
Житель Владимира сел на 10 лет за продажу наркотиков
Во Владимирской области за недели ОРВИ заболело почти 8,5 тысяч человек
«Ростелеком» расширил возможности «Умного дома»
В Вязниках появится сквер пограничников
Кольчугинец хотел «кинуть» банк на 18 000 рублей
Владимирская тяжелоатлетка взяла «серебро» на первенстве Европы в Польше
Владимирцев приглашают посмотреть "Золотые пласты" Анатолия Шурыгина
Муромлянин украл со склада мешок сахара и 20 килограммов рыбы
Судогодская ушуистка стала третьей на Кубке Мира в Пекине
Во Владимирскую область поступила вторая партия вакцины против гриппа
Во Владимире джип сбил пешехода и влетел в Торговые Ряды
На Нижней Дуброве было найдено тело 20-летнего парня
В Меленковском районе загорелась пилорама
В Ковровском районе пожарные четыре часа тушили дом
Владимирский гимнаст Николай Куксенков завоевал серебро на чемпионате мира по гимнастике
В Гусь-Хрустальном девочка сломала ногу в детском лабиринте
Владимир Сипягин проведет переговоры с турецкими бизнесменами
Гринпис и добровольные пожарные помогают обводнять болота Владимирской области
Министр внутренних дел наградил координатора "Лизы Алерт" во Владимирской области
Владимирцев суд обязал привести квартиру в порядок