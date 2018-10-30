В Вязниках появится сквер пограничников
Обелиск с изображением сюжета из службы пограничников уже изготовлен
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К 100-летию Пограничных войск по инициативе Вязниковского районного отделения «Боевого братства» и Комитета солдатских матерей в Вязниках строится сквер пограничников.
Как сообщается на официальном сайте "Боевого братства", транспорт и стройматериалы выделили предприятия, частные предприниматели и ветераны-пограничники.
Уже подготовлена площадка, изготовлен памятный обелиск с изображением сюжета из службы пограничников. А пограничное управление по республике Карелия и пограничники Костомукши подарили современный пограничный столб.