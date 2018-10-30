Владимирская тяжелоатлетка взяла «серебро» на первенстве Европы в Польше

СЕГОДНЯ 14:06 2018-10-30T14:07:27+03:00

А сборная России по тяжёлой атлетике заняла на соревнованиях первое место в общекомандном зачёте среди юниоров и молодёжи.

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С 20 по 27 октября в городе Замосць (Польша) состоялось первенство Европы по тяжелой атлетике. В первенстве Европы до 21 года участвовали 32 страны, 86 юниорок, 111 юниоров. До 24 лет - 29 стран, 60 женщин, 85 мужчин.

Наталья Щёголева, представлявшая Владимирскую область на первенстве Европы по тяжёлой атлетике среди юниоров и юниорок до 21 года и до 24 лет, завоевала на соревнованиях второе место. Сумма двоеборья Натальи, выступавшей в весовой категории свыше 90 кг - 205 кг (рывок 90 кг + толчок 115 кг).

Вторая спортсменка, которая представляла регион-33, Ирина Фурдик. Она выступала среди юниорок до 21 года. Девушка вошла в шестёрку лучших тяжёлоатлеток Европы, заняв пятое место в весовой категории 58 кг. Сумма двоеборья составила 185 кг (рывок - 83 кг + толчок - 102 кг).

В целом сборная России по тяжёлой атлетике заняла на соревнованиях первое место в общекомандном зачёте среди юниоров и молодёжи. В активе российских штангистов 5 золотых, 9 серебряных и 5 бронзовых наград.