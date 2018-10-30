2018-10-30T13:58:01+03:00
Звезды

Владимирцев приглашают посмотреть "Золотые пласты" Анатолия Шурыгина

Выставка живописи и керамики откроется 2 ноября в Центре ИЗО
Алексей СУХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Анатолий Шурыгин – живописец, мастер декоративно-прикладного искусства, поэт. Живет и творит в Суздале. Стиль его письма близок к иконописи и по сути своей уникален.

На нынешней, юбилейной, выставке автор поднимается на следующую ступень художественного обобщения. Не иконы, а скорее, эффекты русской иконописи прослеживаются в каждом живописном «пятне». Свою технологию он называет - «металложивописью», так как она похожа на живопись по сусальному золоту, серебрению, применяемой в иконописи.

Другая часть выставки – керамические произведения Анатолия Шурыгина. В ней переплетается культура народов мира. Основой формообразования в керамике Анатолия Шурыгина является сосуд, в самых разнообразных его пластических вариациях. Прекрасно владея техникой изготовления на гончарном круге, мастер предпочитает лепку от руки.

На выставке будут также представлены работы супруги, дочери и внука Анатолия Шурыгина.

Выставка будет работать до 25 ноября.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кольчугинец хотел «кинуть» банк на 18 000 рублей
Владимирская тяжелоатлетка взяла «серебро» на первенстве Европы в Польше
Муромлянин украл со склада мешок сахара и 20 килограммов рыбы
Судогодская ушуистка стала третьей на Кубке Мира в Пекине
Во Владимирскую область поступила вторая партия вакцины против гриппа
Во Владимире джип сбил пешехода и влетел в Торговые Ряды
На Нижней Дуброве было найдено тело 20-летнего парня
В Меленковском районе загорелась пилорама
В Ковровском районе пожарные четыре часа тушили дом
Владимирский гимнаст Николай Куксенков завоевал серебро на чемпионате мира по гимнастике
В Гусь-Хрустальном девочка сломала ногу в детском лабиринте
Владимир Сипягин проведет переговоры с турецкими бизнесменами
Гринпис и добровольные пожарные помогают обводнять болота Владимирской области
Министр внутренних дел наградил координатора "Лизы Алерт" во Владимирской области
Владимирцев суд обязал привести квартиру в порядок