Владимирцев приглашают посмотреть "Золотые пласты" Анатолия Шурыгина

СЕГОДНЯ 13:58 2018-10-30T13:58:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Анатолий Шурыгин – живописец, мастер декоративно-прикладного искусства, поэт. Живет и творит в Суздале. Стиль его письма близок к иконописи и по сути своей уникален.

На нынешней, юбилейной, выставке автор поднимается на следующую ступень художественного обобщения. Не иконы, а скорее, эффекты русской иконописи прослеживаются в каждом живописном «пятне». Свою технологию он называет - «металложивописью», так как она похожа на живопись по сусальному золоту, серебрению, применяемой в иконописи.

Другая часть выставки – керамические произведения Анатолия Шурыгина. В ней переплетается культура народов мира. Основой формообразования в керамике Анатолия Шурыгина является сосуд, в самых разнообразных его пластических вариациях. Прекрасно владея техникой изготовления на гончарном круге, мастер предпочитает лепку от руки.

На выставке будут также представлены работы супруги, дочери и внука Анатолия Шурыгина.

Выставка будет работать до 25 ноября.