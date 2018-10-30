Судогодская ушуистка стала третьей на Кубке Мира в Пекине
Евгения Степанова – единственная девушка, которая представляла на соревнованиях Россию
фото предоставлено департаментом физкультуры и спорта
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С 24 по 31 октября в Пекине проходит Кубок мира по ушу. В соревнованиях участвовали около 300 человек из 52 стран.
Спортсменка из Судогодского района 20-летняя Евгения Степанова завоевала бронзовую медаль. Евгения – единственная девушка, которая представляла на соревнованиях не только Владимирскую область, но и Россию в целом.
Степанова выступала в дисциплине «саньда» в весовой категории до 75 кг. В этой категории было в общей сложности восемь спортсменок.
Евгения Степанова, получившая в октябре этого года звание Мастера спорта России международного класса (МСМК), тренируется у Александра Абрамова.