2018-10-30T13:46:55+03:00
Спорт

Судогодская ушуистка стала третьей на Кубке Мира в Пекине

Евгения Степанова – единственная девушка, которая представляла на соревнованиях Россию
Алексей СУХОВ
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фото предоставлено департаментом физкультуры и спортафото предоставлено департаментом физкультуры и спорта
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С 24 по 31 октября в Пекине проходит Кубок мира по ушу. В соревнованиях участвовали около 300 человек из 52 стран.

Спортсменка из Судогодского района 20-летняя Евгения Степанова завоевала бронзовую медаль. Евгения – единственная девушка, которая представляла на соревнованиях не только Владимирскую область, но и Россию в целом.

Степанова выступала в дисциплине «саньда» в весовой категории до 75 кг. В этой категории было в общей сложности восемь спортсменок.

Евгения Степанова, получившая в октябре этого года звание Мастера спорта России международного класса (МСМК), тренируется у Александра Абрамова.

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