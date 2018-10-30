2018-10-30T13:40:31+03:00
Общество

Во Владимирскую область поступила вторая партия вакцины против гриппа

В ближайшее время в регион в полном объеме поступит вакцина для иммунизации детей
Алексей СУХОВ
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Поступившая вакцина «Совигрипп» в объеме 247 тысяч доз полностью обеспечит потребность области для иммунизации взрослого населения. Кроме того, в ближайшее время в регион в полном объеме поступит вакцина для иммунизации детей.

Как сообщает облздрав, по состоянию на 29 октября, в регионе привилось более 244 тысяч человек, в том числе более 49 тысяч детей. В этом году вакцинация должна охватить более 600 тысяч жителей региона – это 45% населения области.

Напомним, что на бесплатню прививку от гриппа имеют право дети с шестимесячного возраста, беременные, школьники, студенты, работники медицинских и образовательных учреждений, транспорта, коммунальной сферы и лица старше 60 лет.

Прививочная кампания продлится до конца ноября.

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