Во Владимирскую область поступила вторая партия вакцины против гриппа

СЕГОДНЯ 13:40 2018-10-30T13:40:31+03:00

В ближайшее время в регион в полном объеме поступит вакцина для иммунизации детей

Изменить размер текста: A A

Поступившая вакцина «Совигрипп» в объеме 247 тысяч доз полностью обеспечит потребность области для иммунизации взрослого населения. Кроме того, в ближайшее время в регион в полном объеме поступит вакцина для иммунизации детей.

Как сообщает облздрав, по состоянию на 29 октября, в регионе привилось более 244 тысяч человек, в том числе более 49 тысяч детей. В этом году вакцинация должна охватить более 600 тысяч жителей региона – это 45% населения области.

Напомним, что на бесплатню прививку от гриппа имеют право дети с шестимесячного возраста, беременные, школьники, студенты, работники медицинских и образовательных учреждений, транспорта, коммунальной сферы и лица старше 60 лет.

Прививочная кампания продлится до конца ноября.