Муромлянин украл со склада мешок сахара и 20 килограммов рыбы

СЕГОДНЯ 13:48 2018-10-30T14:10:04+03:00

Полицейские меньше чем за неделю нашли вора

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25 октября работник одного из магазинов пожаловался в полицию о том, что со склада в Муроме были похищены 50 килограммов сахарного песка и более 20 килограммов рыбы.

Полицейские довольно быстро нашли подозреваемого — 38-летнего, безработного местного жителя. Задержанный признал свою вину и рассказал, что разбил окно, проник на склад и взял то, что ему было нужно.

В отношении подозреваемого было заведено уголовное дело по статье «кража», а также мера пресечения в виде подписки о невыезде.