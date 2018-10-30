Во Владимире джип сбил пешехода и влетел в Торговые Ряды
Пострадавший был доставлен в реанимацию с тяжкими повреждениями
.Фото: Паблик "Подслушано автомобилистов| Владимир" Вконтакте
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Среди белого дня в самом центре города, а именно на повороте с улицы Гагарина на Большую Московскую произошло ДТП. 27-летний водитель черного джипа «Митсубиси» не справился с управлением и выехал на бордюр. Во время заноса наехал на пешехода, а затем врезался в стену «Северных Торговых рядов».
В пресс-службе ГИБДД по Владимирской области сообщили, что в отличии от сбитого пешехода водитель не пострадал. Пострадавший с серьезной травмой головы был доставлен в реанимацию.
Очевидцы сообщают, что шапка сбитого человека так и осталась лежать на месте аварии.