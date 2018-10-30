В Ковровском районе пожарные четыре часа тушили дом
Площадь пожара составила 150 квадратных метров
.Фото: ГУ МЧС по Владимирской области
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В 23.18 29 октября спасателям сообщили о загорании дома в Ковровском районе, Клязминском городке, на ул. Молодежной. Пожарные были на месте уже в 23.21, открытое горение они ликвидировали в 00.03. Полностью пожар удалось потушить только к утру - к 03.28. К счастью, в доме никто не находился.
К ликвидации последствий пожара привлекались: 4 единицы техники, 12 человек.