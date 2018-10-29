Владимирский гимнаст Николай Куксенков завоевал серебро на чемпионате мира по гимнастике

29 Окт. 21:31 2018-10-29T21:31:44+03:00

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Сегодня в столице Катара Дохе прошла финальная часть командных соревнований чемпионата мира по спортивной гимнастике. На помост сборную России вывел спортсмен из Владимира Николай Куксенков.

Мужская сборная заняла второе место. Гимнасты Давид Белявский, Никита Нагорный, Николай Куксенков, Артур Далалоян и Дмитрий Ланкин уступили 0,049 балла сборной Китая (256,634). Тройку призеров замкнула команда Японии (253,744).

Сборные, завоевавшие медали, получили лицензии для участия в Олимпиаде 2020 года. Отбор на Игры в Токио продолжится на чемпионате мира-2019 в немецком Штутгарте, а также на этапах Кубка мира.

Сборная России впервые за 12 лет вошла в тройку призеров в мужском командном первенстве на чемпионатах мира. В 2006 году команда также завоевала серебряную медаль.