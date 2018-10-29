В Гусь-Хрустальном девочка сломала ногу в детском лабиринте

29 Окт. 21:14 2018-10-29T21:14:18+03:00

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Как сообщили в прокуратуре Владимирской области, в Гусь-Хрустальном бизнесмен оборудовал на третьем этаже одного из зданий на улице Рудницкой игровую комнату для детей. Среди других снарядов там был установлен и лабиринт, предназначенный для ребятишек старше шести лет, но в августе сотрудники клуба пустили туда четырехлетнюю девочку. Родителей малышки не предупредили, что оборудование небезопасно и предназначено для детей постарше. В результате девочка, съезжая с горки, ударилась стопой о твердое основание мата и получила закрытый перелом лодыжки. По результатам проверки в отношении сотрудников детского клуба возбуждено уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, предназначенных для детей в возрасте до шести лет. Им грозит лишение свободы на срок до шести лет или штрафом до 500 тысяч рублей.