Владимир Сипягин проведет переговоры с турецкими бизнесменами
2 и 3 ноября губернатор Владимир Сипягин с рабочим визитом посетит Турецкую Республику. Основная цель поездки – проведение переговоров с руководством холдинга "Yildizlar Yatirim" по вопросам создания на территории Владимирской области крупного промышленного деревообрабатывающего производства.
Напомним, турецкая компания уже заявляла о намерении построить в Собинском районе производство по выпуску древесных плит, смол и ламинированного напольного покрытия. Работа с инвестором ведётся администрацией Владимирской области с 2015 года.
Кроме того, в ходе рабочей поездки Владимир Сипягин планирует провести ряд деловых встреч с представителями турецкого бизнес-сообщества, заинтересованными в сотрудничестве с Владимирской областью. Предпринимателям будет представлен инвестиционный и промышленный потенциал нашего региона.