2018-10-29T21:08:15+03:00
Общество

Владимир Сипягин проведет переговоры с турецкими бизнесменами

Речь будет идти о создании создания на территории Владимирской области крупного промышленного деревообрабатывающего производства
Алексей СУХОВ
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2 и 3 ноября губернатор Владимир Сипягин с рабочим визитом посетит Турецкую Республику. Основная цель поездки – проведение переговоров с руководством холдинга "Yildizlar Yatirim" по вопросам создания на территории Владимирской области крупного промышленного деревообрабатывающего производства.

Напомним, турецкая компания уже заявляла о намерении построить в Собинском районе производство по выпуску древесных плит, смол и ламинированного напольного покрытия. Работа с инвестором ведётся администрацией Владимирской области с 2015 года.

Кроме того, в ходе рабочей поездки Владимир Сипягин планирует провести ряд деловых встреч с представителями турецкого бизнес-сообщества, заинтересованными в сотрудничестве с Владимирской областью. Предпринимателям будет представлен инвестиционный и промышленный потенциал нашего региона.

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